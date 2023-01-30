В Роструде напомнили, что работодатели не могут штрафовать сотрудников

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Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников, сообщается в телеграм-канале Роструда. В ведомстве подчеркнули, что вместо этого можно применить такие методы взысканий, как замечание, выговор и увольнение.

К отдельным категориям работников можно применить строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии и понижение в классном чине. Это касается сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, госслужащих.

При этом, прежде чем применить дисциплинарное взыскание, работодатель должен потребовать у работника письменное объяснение. Если его не предоставят в течение двух рабочих дней, составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания следует объявить работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая время отсутствия сотрудника на работе.

Если же работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности, то есть штрафует, работник может обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда и суд.

Ранее доктор юридических наук Иван Соловьев сообщил, что зарплата сотрудника является одним из главных условий трудового договора. Если это не так, то подобный контракт был составлен с ошибками и специалист вправе потребовать его переписать или скорректировать.

По его словам, в трудовом договоре должен быть прописан пункт, который может позволить менять условия только с согласия сторон. Поэтому, подчеркнул юрист, менять даже вознаграждение за деятельность следует по согласованию с сотрудником. Снизить заработную плату можно только в случае сокращения объема работы, обязанностей и в целом уменьшения рабочего времени.

Кроме того, при условии, если работник не согласен с изменениями выплачиваемого вознаграждения, ему нужно направить письмо своему работодателю. Если обращение не рассмотрят, то специалист вправе пойти в региональную трудовую инспекцию.

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