Эксперт объяснил, может ли работодатель снизить зарплату

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Зарплата сотрудника является одним из главных условий трудового договора. Если это не так, то подобный контракт был составлен с ошибками и специалист вправе потребовать его переписать или скорректировать. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук Ивана Соловьева.

По его словам, в трудовом договоре должен быть прописан пункт, который может позволить менять условия только с согласия сторон. Поэтому, подчеркнул юрист, менять даже вознаграждение за деятельность следует по согласованию с сотрудником.

Снизить заработную плату можно только в случае сокращения объема работы, обязанностей и в целом уменьшения рабочего времени.

"Многие работодатели пытались урезать зарплату работникам при переходе на удаленный режим работы, однако разъяснения Минтруда и судебная практика сделали свое дело, и такая практика была вовремя пресечена", – поделился Соловьев.

Кроме того, при условии, если работник не согласен с изменениями выплачиваемого вознаграждения, ему нужно направить письмо своему работодателю. Если обращение не рассмотрят, то специалист вправе пойти в региональную трудовую инспекцию.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала, что человек не должен оттягивать решение вопроса повышения зарплаты, однако важно также быть в контакте с руководством. Как отметила эксперт, при повышении качества работы или усилении нагрузки просить повышения – это нормальная практика. При этом ждать до победного конца не стоит, поделилась Девятка.

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