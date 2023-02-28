Названа средняя стоимость букета цветов к 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аналитики "Чек Индекса" выяснили, что средняя стоимость букета цветов к 8 Марта составит в этом году около трех тысяч рублей. Информацию об этом опубликовало издание "Говорит Москва".

Если сравнивать с 2022 годом, цена поднимется на 10–12%. Эксперты предупреждают, что цветы традиционно дорожают в преддверии весеннего праздника. В прошлом году в начале марта средний чек увеличился на 32% относительно февраля и составил 2 670 рублей.

В марте 2023 года ожидается средняя цена на уровне 2 950 рублей.

Ранее флорист Надежда Плешкова рассказала, что заменить дорогой букет цветов на 8 Марта можно луковичным растением в горшочке, например гиацинтами или крокусами. По ее словам, такие цветы выглядят красиво и являются достаточно бюджетными. Кроме того, они подойдут для подарка коллегам по работе, считает эксперт.



Стало известно, почему на самом деле перед 8 марта дорожают цветы

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