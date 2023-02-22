Цветоводы из России запросили антидемпинговое расследование из-за дешевого импорта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поставки дешевых цветов из Кении и Эквадора ущемляют интересы российских производителей. В связи с этим отечественные цветоводы попросили провести антидемпинговое расследование, по результатам которого могут повысить ввозные пошлины. Об этом РИА Новости сообщил председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

По его словам, в случае успешного исхода проверки ЕАЭС введет антидемпинговую защиту, увеличив таможенную пошлину, а это ощутимо изменит положение российских производителей. Он рассказал, что сейчас отечественный цветок занимает только 17% рынка.

"Российские цветоводы могут и очень хотят заменить хотя бы часть объема импорта. Мешает это сделать низкая ставка ввозной пошлины, которая с момента вступления России в ВТО упала с 15 до 5%, а также "серые" схемы таможенного оформления. В совокупности этих факторов кенийский и эквадорский цветок "давит" отечественное производство и не дает ему развиваться", – пояснил Антипов.

Чтобы инициировать расследование в рамках ЕАЭС, необходимо показать наличие ущерба отрасли – то есть цветочные комбинаты, которые участвуют в расследовании в качестве заявителя, предоставляют финансовые и экономические показатели за последние пять лет.

Производители стран союза должны официально поддержать расследование, а если есть необходимость, – предоставить комиссии, проводящей антидемпинговое расследование, свои экономические показатели.

По словам Антипова, дешевый цветок из Эквадора и Кении – проблема и для других производителей Евразийского союза. Сейчас ассоциация имеет договоренности с цветоводами Армении, Белоруссии и Казахстана.

"Решение об объеме увеличения таможенной пошлины в случае успешного расследования остается за Евразийской экономической комиссией. Существует опыт расследований, по результатам которых ввозная пошлина была увеличена более чем на 120%", – отметил он.

Специалист рассказал, что перечень факторов, влияющих на ценообразование цветочной продукции, большой: это и обслуживание оборудования, и электроэнергия с газоснабжением, и налоги, и агрономические средства. При этом себестоимость растет из-за заметного роста величины таких расходов.

Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта можно луковичным растением в горшочке, например гиацинтами или крокусами, рассказала флорист Надежда Плешкова. По ее словам, такие цветы выглядят красиво и являются достаточно бюджетными. Кроме того, они подойдут для подарка коллегам по работе, считает эксперт.

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