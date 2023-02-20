В РФ индекс блинов за год вырос почти на 8% – Руспродсоюз

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Стоимость приготовления блинов в России за год выросла на 7,26%. Об этом Москве 24 рассказали в Руспродсоюзе.

В 2023 году масленичная неделя начинается с понедельника, 20 февраля, и закончится 26 числа Прощеным воскресеньем. Затем следует Великий пост. Он продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Для подсчета эксперты взяли за основу классический рецепт блинов, в который входит пшеничная мука (130 граммов), молоко (300 миллилитров), яйца (3 штуки), сахар (30 граммов) и сливочное масло (40 граммов). Последнее подорожало сильнее всего. В 2023 году цена сливочного масла за килограмм составила 836 рублей против 737,6 годом ранее. На втором месте молоко. Сейчас литр можно купить за 74,4 рубля, в то время как в прошлом году его стоимость составляла 65,2 рубля.

На третьем месте находится сахар. Килограмм продукта сегодня стоит 63 рубля против 57,4 в 2022 году. Меньше всего подорожала пшеничная мука. В 2023 году за ее килограмм придется заплатить 50,9 рубля против 48,4 годом ранее. Яйца же, наоборот, подешевели. Если в прошлом году десяток можно было приобрести за 84,9 рубля, то сейчас – за 81,3 рубля.

По подсчетам экспертов, стоимость 130 граммов пшеничной муки сегодня составляет 6,6 рубля (6,3 рубля годом ранее), 300 миллилитров молока – 22,3 рубля (19,6 рубля годом ранее), трех яиц – 24,4 рубля (25,5 рубля годом ранее), 30 граммов сахара – 1,9 рубля (1,7 рубля годом ранее), 40 граммов сливочного масла – 33,4 рубля (29,5 рубля годом ранее).





Руспродсоюз Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырех человек выросла с 82,6 до 88,6 рубля.

Также в Руспродсоюзе рассказали, как изменились цены на добавки к блинам. За год на 738 рублей увеличилась стоимость килограмма икры. Если в 2022 году за него надо было отдать 5 387,7 рубля, то сейчас – 6 125,7 рубля. Стоимость килограмма меда выросла на 32,4 рубля. В прошлом году его можно было купить за 496,2 рубля, а в этом – за 528,6 рубля. Килограммам сметаны подорожал на 30,2 рубля. Сегодня его стоимость составляет 281,6 рубля против 251,4 рубля годом ранее.

Ранее россиян предупредили об опасности употребления в большом количестве жирных блинов с маслом. По словам гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, это может привести к панкреатиту и воспалению желчного пузыря. Эксперт уточнила, что лучшим вариантом являются блины с белковой начинкой.



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