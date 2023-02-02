"Ашан" и "Атак" продлили ограничение наценки на социально значимые товары

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Торговые сети "Ашан" и "Атак" продлили на 2023 год добровольное ограничение наценки на отдельные группы социально значимых товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Ретейлеры сохранили наценки на отдельные позиции социально значимых товаров на уровне до 10%, а также до 5% на некоторые позиции четырех групп товаров", – заявили в ведомстве.

Обе названные сети передали ФАС перечень из 2 882 позиций товаров с ограниченными предельными торговыми наценками, причем в документе соблюдалась разбивка по регионам России.

Доля позиций овощей и фруктов (яблок, картофеля, капусты, моркови, лука и свеклы) составила до 75% от общего числа товаров с ограниченной наценкой, хлебных изделий – до 30%. Чуть менее 15% приходится на остальные категории социально значимых продовольственных товаров.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что ограничение торговых наценок на социально значимые товары позволит обеспечить доступность продовольствия для граждан. В ведомстве добавили, что речь идет о добровольном ограничении, а не о регулировании со стороны государства.

В июне глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что наценки ретейлеров на социально значимые продовольственные товары в РФ снизились втрое менее чем за год. Он также напомнил, что в стране продолжают действовать меры по сдерживанию цен.



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