Наценки магазинов на социально значимые продукты снизились втрое – ФАС

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Наценки ретейлеров на социально значимые продовольственные товары в РФ снизились втрое менее чем за год. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский.

"Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%", – сказал он.

Уточняется, что 22% – показатель августа 2021 года. Тогда ведомство инициировало проверки. С тех пор наценки магазинов на ключевые продукты только падают.

Шаскольский также добавил, что проблемы на рынке продовольствия есть, однако компании пока справляются с ними самостоятельно. Для обсуждения текущей ситуации ведомство в ближайшее время планирует провести встречу с представителями торговых сетей и производителей.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците сахара, бананов и других экзотических фруктов в 2022 году. Дело в том, что страны ЕАЭС обеспечивают лишь половину потребностей российского рынка по ягодам и фруктам, остальной объем поставляется из третьих стран.

