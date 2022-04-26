В ФАС заявили о реализации социальных продуктов с нулевыми наценками в ряде магазинов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ряд социально значимых продуктов продается в магазинах "Дикси", "Магнит" и "Мегамарт" с нулевыми торговыми наценками, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

В ФАС РФ уточнили, что к товарам первой цены относятся мясо кур по ГОСТ 31962-2013, молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5–3,2% по ГОСТ 31450-2013, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее 10 дней.

Нулевые торговые наценки на такие товары стали возможным благодаря предписанию ФАС, которое было выдано при согласовании сделки по приобретению торговой сетью "Магнит" торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт".

В марте ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничили свои наценки на продукты на уровне 5%.

Торговые сети приняли на себя обязательства по минимизации наценок на 4 категории социально значимых товаров. К ним относятся молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого борщевого набора (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).

Позже к инициативе присоединились торговые сети "Авоська", "БиМ", "Магнолия", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", "Да!", "Мираторг" и "Мясновъ".