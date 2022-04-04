В Совфеде предложили ограничить наценку на фермерские продукты

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15%, передает ТАСС.

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой сенатор направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину. По словам Кутепова, некоторые торговые сети в настоящий момент игнорируют указы главы государства и Минпромторга о контроле цен на товары первой необходимости и минимальных наценках.

Кроме того, указал сенатор, существуют трудности, связанные с доступом в торговые сети российских производителей. По мнению Кутепова, это негативно сказывается на сегменте малого предпринимательства, в том числе на сельскохозяйственном сегменте.

"Не гарантированная закупка торговыми сетями продукции влечет отсутствие заинтересованности в развитии производства, а если производство работает, то отсутствие заинтересованности сдавать товар по низким ценам", – говорится в тексте письма.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать обнуление наценки не белый и черный хлеб. По ее словам, в сложившейся ситуации важно поддержать людей и обеспечить наличие в магазинах социально значимых товаров с минимальной наценкой.

Перед этим вице-премьер подчеркнула, что переработчики сельскохозяйственного сырья обеспечивают страну основными товарами и нет предпосылок для дефицита, однако нужно вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие.