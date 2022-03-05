Флорист рассказала, чем можно заменить дорогие букеты на 8 Марта

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Заменить дорогой букет цветов на 8 Марта можно луковичным растением в горшочке, например гиацинтами или крокусами, рассказала РИА Новости флорист Надежда Плешкова.
По ее словам, такие цветы выглядят красиво и являются достаточно бюджетными. Кроме того, они подойдут для подарка коллегам по работе, считает эксперт.
Плешкова также рассказала, что средняя стоимость букета в настоящий момент составляет в среднем 2,5 тысячи рублей, поэтому недорогие луковичные растения в горшочке станут подходящей заменой, особенно для тех, кто не готов дарить коллегам дорогие цветы.
Ранее сообщалось, что в Петровском Пассаже в Москве открылся традиционный цветочный базар. Он будет работать с 2 по 9 марта. Там можно найти мимозы, тюльпаны, нарциссы, фиолетовые ирисы, белую сирень и гиацинты. Кроме того, составить красивый букет помогут опытные флористы.
Как рассказали ранее в Национальной ассоциации цветоводов, дефицита цветов к 8 Марта в Москве не ожидается. Там уточнили, что импорт в Россию осуществляется в основном из Кении, Эквадора и Колумбии.
"Специальный репортаж": "Такая работа: флорист"
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