Москва онлайн: флорист Юлия Гетун поможет выбрать букет к 8 Марта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

5 марта съемочная группа Москвы онлайн отправится на Рижский рынок вместе с флористом и декоратором Юлией Гетун, чтобы оценить цветочный ассортимент, выбрать самые свежие и модные букеты для любимых к 8 Марта.

Также наш корреспондент пообщается с посетителями и продавцами, узнает о самых популярных цветах и выгодных ценах.

Смотрите прямую трансляцию 5 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

