Назван самый популярный подарок на 23 февраля

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Порядка 40% женщин планируют подарить мужчинам на День защитника Отечества праздничный ужин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Еще 20% респондентов сообщили, что подарят косметику и парфюмерию, 15% – сувениры, 10% – деньги, 9% – одежду и обувь. Около 7% женщин намерены подарить игры, билеты в ресторан и спортивный инвентарь. Алкоголь планируют вручить только 5% опрошенных.

Между тем сами мужчины хотели бы получить в подарок внимание близких (33%), туристическую поездку (22%), заботу со стороны государства (11%), жилье (14%), путевку (10%), автомобиль (9%), инструменты (8%), снаряжение для рыбалки (7%). Только 14% мужчин не ждут ничего в подарок.

По данным ВЦИОМ, с 2000 года в России усилилось восприятие праздника как военного. До этого 46% россиян считали его днем всех мужчин, сейчас же 41% относит дату к празднику военнослужащих.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.

Ранее психолог Павел Раков посоветовал не дарить на 23 февраля пену для бритья, гели для душа, а также дезодоранты. По его словам, подобные подарки содержат неприятные намеки. Также психолог рекомендовал не дарить ежедневники.



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