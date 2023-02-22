Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню защитника Отечества, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводят в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По его словам, 450 плакатов разместили на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На цифровых рекламных щитах и медиафасадах домов на Новом Арбате будут транслироваться тематические видеоролики и праздничные открытки.

Рядом со зданием министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной появились флаговые конструкции и звезда в цветах триколора с надписью "Россия". Возле Госдумы и Совета Федерации разместили флаги. Сам фасад здания нижней палаты парламента традиционно украсили праздничным панно.

В парке "Зарядье", около Исторического музея, на Суворовской площади и Конюшковской улице установили красные звезды с надписью "23 февраля", а также надписи "Мы вместе". Кроме того, вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.

Ранее сообщалось, что более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили столицу к широкой Масленице. Жители города могут наблюдать разноцветные чайники, светящиеся самовары, световые арки с изображением солнца и яркие ленты.



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