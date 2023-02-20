Более 260 праздничных конструкций украсили Москву к Масленице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили столицу к широкой Масленице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Жители города могут наблюдать разноцветные чайники, светящиеся самовары, световые арки с изображением солнца и яркие ленты.

К примеру, в парке "Яуза" в СВАО, около Михайловских прудов и на Центральной площади в Зеленограде можно "попить чай" из гигантского чайника. Также входные группы парка "Яуза" украсили арки-солнце. Там же и в парке "Южное Бутово" можно "достать пироги" из печи.

Светящиеся арки появились в парке у Святого озера, в Черкизовском детском парке и у Гольяновских прудов в ВАО, на Школьной улице в ЦАО, на Ореховом бульваре в ЮАО, около Михайловских прудов, на Центральной площади, площади Юности и Солнечной аллее в ЗелАО.

На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах красуются тематические плакаты, посвященные проводам зимы.

Кроме того, 22, 24, 25 и 26 февраля яркие открытки украсят медиафасады домов № 8 и 28 на Новом Арбате. На домах-книжках покажут красочный видеоролик, посвященный широкой Масленице.

Отмечается, что все декоративные конструкции используются повторно из года в год.

Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" стартовал в столице 17 февраля. Продлится он в течение 10 дней. Для горожан доступны 23 фестивальные площадки.

Гости мероприятия могут познакомиться с разнообразными традициями празднования Масленицы, а также с гастрономическими вкусами блюд, которые готовят по рецептам народов России.

В этом году на площадках посетители смогут попробовать праздничные угощения, а юные гости примут участие в творческих и кулинарных мастер-классах, благодаря которым дети узнают о народных промыслах.



Площадки фестиваля "Московская Масленица" собрали большое количество гостей

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