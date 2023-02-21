Останкинскую телебашню украсит изображение флага России в честь 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Останкинская телебашня включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Москвичи смогут увидеть на ней изображение флага России, сообщается на сайте Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"На других телебашнях, помимо триколора, появится бегущая строка "С Днем защитника Отечества!", символы и атрибуты праздника: эмблема Вооруженных сил Российской Федерации, георгиевская лента, салют, камуфляжная расцветка, изображение танка", – говорится в сообщении.

Праздничная световая подсветка также появится на телебашнях в Благовещенске, Великом Новгороде, Казани, Кызыле, Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пензе, Перми, Саранске, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Якутске и Ярославле.

"На телебашне Черкесска также высветятся изображения солдата и медсестры, в Саратове – летящей ракеты, в Самаре – оливковой ветви, в Грозном – флаг Чеченской Республики", – уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия и праздничный концерт.

В честь 23 февраля в Москве запустят праздничный салют на 14 специальных площадках.



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