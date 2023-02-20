Названы популярные товары среди россиян в преддверии 23 февраля и 8 Марта

Фото: TACC/Борис Кавашкин

Лидерами среди подарков в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в 2023 году стали одежда и украшения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные аналитиков Lamoda и ЮMoney.

Согласно статистике, продажи ювелирных украшений в преддверии праздников выросли в 5,3 раза. Одежду стали покупать чаще на 9%, более популярными стали домашние костюмы, носки и свитера.

Обороты онлайн-магазинов выросли на 79%, а средний чек покупки составил 18 382 рубля.

Среди аксессуаров популярность набирают галстуки, визитницы и зажимы для купюр. Для мужчин также приобретают триммеры, пасты для укладки и одеколоны.

Аналитики также обратили внимание на увеличение спроса на товары премиум-категорий. При этом чаще всего их покупают для женщин.

Коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин отметил, что набор для мужчин к 23 февраля не меняется из года в год. В преддверии праздников продажи магазинов всегда увеличиваются.

Ранее психолог Павел Раков посоветовал не дарить на 23 февраля пену для бритья, гели для душа, а также дезодоранты. По его словам, подобные подарки содержат неприятные намеки. Также психолог рекомендовал не дарить ежедневники.



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