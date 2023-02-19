На ВДНХ подготовили программу ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба ВДНХ

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о культурно-познавательной программе ко Дню защитника Отечества, которую подготовили на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"23 февраля, в День защитника Отечества, гостей ВДНХ ждут экскурсии по территории выставки, в центре "Космонавтика и авиация" и музее славянской письменности "Слово", мультфильмы и кино", – рассказала вице-мэр.

Сергунина добавила, что на Центральной аллее ВДНХ весь день будут выступать духовые оркестры с патриотическими песнями.

В центре "Космонавтика и авиация" проведут экскурсии о работниках космической отрасли и космонавтах, которые пережили Великую Отечественную войну. Еще одна экскурсия будет посвящена истории ВДНХ и тем, кто создал выставку.

Две экскурсии пройдут в музее славянской письменности "Слово". Специалисты расскажут о создателях славянской письменности и первых работниках книгопечатания.

С 14:00 в Музее кино начнутся показы мультфильмов и кино о героях и подвигах. Здесь же представят экспозицию к 80-летию победы в Сталинградской битве под названием "Снимал он трудный быт войны".

Ранее в феврале стало известно, что в День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Здесь пройдут спортивные соревнования и мастер-классы по сборке и разборке оружия.

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