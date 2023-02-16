Москвичам пообещали мороз и солнце в День защитника Отечества

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале рассказал жителям и гостям Москвы о погоде в День защитника Отечества. Он спрогнозировал мороз и солнце.

"Модельные прогнозы дают резкое похолодание на 23–24 февраля. Впервые после рождественских морозов на горизонте замаячили минус 20 градусов. Но на фоне большого минуса есть и немаловажный плюс. С северо-востока в столицу придет антициклон, так что низкие температуры скрасит обилие солнца", – подчеркнул эксперт.

По словам синоптика, морозы начнут слабеть в столице 25 февраля. Этот день окажется "приправлен снегом и скачком давления". Шувалов добавил, что сможет рассказать о более точном прогнозе ближе к празднику.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резких перепадах атмосферного давления в Москве. Он отметил, что в столице сложилась уникальная ситуация с атмосферным давлением – в понедельник оно было значительно ниже нормы, в среду и четверг превысило норму.

Низкое давление указывает на глубокий циклон. Именно этим объясняется, почему в столичном регионе ожидаются сильные осадки, добавил метеоролог.

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