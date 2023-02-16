Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления к выходным

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резких перепадах атмосферного давления в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в столице сложилась уникальная ситуация с атмосферным давлением – в понедельник оно было значительно ниже нормы, в среду и четверг превысило норму.

"Если в пятницу будет еще 754 миллиметра ртутного столба, то уже в субботу во второй половине дня оно понизится сразу на 25 миллиметров ртутного столба", – заявил метеоролог.

В воскресенье атмосферное давление будет на уровне 730 миллиметров ртутного столба, в то время как для Москвы нормальным показателем является 748 миллиметров ртутного столба.

Вильфанд добавил, что низкое давление указывает на глубокий циклон. Именно этим объясняется, почему в столичном регионе ожидаются сильные осадки.

По информации Гидрометцентра России, в четверг, 16 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет на уровне -3 – -5 градусов.



Гидрометцентр дал прогноз погоды в столице на 18 и 19 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!