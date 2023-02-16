Жителей Москвы предупредили об облачной погоде и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По прогнозам метеорологов, в четверг, 16 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В столице днем температура воздуха будет на уровне -3..-5 градусов. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до вечера субботы, 18 февраля.

Кроме того, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных Москву вновь накроет снегопад. Ожидается, что минимальная температура воздуха в субботу, 18 февраля, будет на уровне от -7 до -9 градусов в ночные часы и от -4 до -6 – днем.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 16 февраля

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