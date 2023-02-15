Москвичей предупредили о снегопаде и метели на выходных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных Москву вновь накроет снегопад. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, погода вновь испортится, то есть будет практически процесс, похожий на то, что мы переживали в прошлые выходные дни. У нас в субботу днем начнется снег, усилится ветер, местами поднимется метель", – заявила синоптик.

Позднякова предупредила, что порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Ожидается, что минимальная температура воздуха в субботу, 18 февраля, будет на уровне минус 7 – минус 9 градусов в ночные часы и от минус 4 до минус 6 – днем.

В воскресенье, 19 февраля, по словам синоптика, также ожидается снегопад. Особенно сильным он будет ночью. При этом температура воздуха поднимается до уровня минус 3 – минус 8 градусов ночью и минус 1 – минус 6 градусов – в дневное время.

Также метеоролог отметила, что высота снежного покрова в Москве из-за осадков может вырасти примерно на 5–10 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Москву на ближайших выходных придет так называемая барическая депрессия – а именно значительное понижение атмосферного давления.

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