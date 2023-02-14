"Барическая депрессия" накроет Москву к выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей и гостей Москвы в выходные дни ожидает значительное понижение атмосферного давления. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Затем очередное изменение циркуляции и очередная барическая депрессия приведет к тому, что давление начнет понижаться, причем значительно. Уже в субботу оно понизится на 10–15 миллиметров ртутного столба по сравнению с пятницей, и в воскресенье – еще на 7–8 миллиметров. То есть в воскресенье оно будет очень низкое – 735–737 миллиметров ртутного столба", – подчеркнул он.

По словам синоптика, из-за этого поменяется погода. Так, в четверг и пятницу осадки не прогнозируются, однако в субботу будет низкая облачность и местами снег. Метеоролог отметил, что температура сохранится. В ночь на субботу столбики термометров покажут от минус 12 до минус 7 градусов, днем температура составит до 3 градусов мороза. В воскресенье в столице потеплеет до минус 4 градусов ночью и минус 2 градусов – днем.

"Из-за того, что идет мокрый снег, высота подрастает еще, но не очень значительно – примерно на 2 сантиметра. И в выходные, к концу недели сантиметра на 4–5 подрастет. Высота снежного покрова будет около нормы", – заключил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что снегопады в Москве смогут утихнуть только к вечеру вторника, 14 февраля. Выпадающий снег не станет причиной большого прироста снежного покрова, так как он плотный, тяжелый и мокрый, объяснил синоптик.

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