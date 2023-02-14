Снегопады в Москве утихнут к вечеру 14 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегопады в Москве смогут утихнуть только к вечеру вторника, 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

"Выпадет до 5 миллиметров осадков, не более. К вечеру температура понизится, давление начнет расти, интенсивность осадков уменьшится существенно", – заявил синоптик.

Выпадающий снег не станет причиной большого прироста снежного покрова, так как он плотный, тяжелый и мокрый. Вильфанд уточнил, что снегопад чувствуется более сильным из-за ветра, хотя на самом деле осадки умеренные.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что высота снежного покрова в Москве во вторник, 14 февраля, достигла отметки в 35 сантиметров. Это стало максимальным значением с начала зимы.

Уточняется, что показатель до сих пор остается ниже климатической нормы, которая составляет 30 сантиметров. Кроме того, в Московской области выявили максимальные с начала зимы цифры – в Черустях высота сугробов достигла 51 сантиметра.

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