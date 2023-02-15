Москвичей предупредили о небольшом снеге и облачной погоде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 15 февраля, в столице прогнозируется облачная погода, местами ожидается небольшой снег. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет составлять от 2 до 4 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

По прогнозам метеорологов, северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей и гостей Москвы в выходные дни ожидает значительное понижение атмосферного давления.

По словам синоптика, из-за этого поменяется погода. Так, в четверг и пятницу осадки не прогнозируются, однако в субботу будет низкая облачность и местами снег. При этом температура сохранится.

Кроме того, Роман Вильфанд также предупредил москвичей о похолодании в столице к концу недели. По его словам, во второй половине недели температура понизится, начиная с четверга, 16 февраля, ночью температура будет составлять от 6 до 11 градусов мороза.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 15 февраля

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