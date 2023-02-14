Россиянам объяснили, как не оказаться "погребенными" под снегом в своем доме

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Снегопады, температурные колебания и ветра могут угрожать безопасности жильцов частных домов. Эксперт направления "Дом и ремонт" Яна Матлаш объяснила Life.ru, как не оказаться "погребенными" под снегом.

"За неделю декабря на участке вырастали сугробы высотой до 30 сантиметров, а где-то и выше. На этот случай в доме всегда должна быть лопата, а лучше – скрепер с широким ковшом. Чистить снег лучше сразу, а не дожидаться, когда он замерзнет и станет неподъемным", – подчеркнула она.

По словам собеседницы издания, о защите дома следует помнить на этапе строительства. Эксперт порекомендовала не экономить и устанавливать стеклопакеты с тремя камерами. При монтаже кровли стоит обратить внимание на систему паро- и ветрозащиты.

Кроме того, Матлаш обратила внимание на газовую горелку для разморозки обледеневших труб и замков. Она добавила, что необходимо иметь у себя дома генератор на случай отключения электроэнергии.

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