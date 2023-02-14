Москвичей ждет "плачущая погода" в День всех влюбленных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о теплой, но слякотной погоде в Москве во вторник, 14 февраля. Об этом сообщает News.ru.

"Во вторник в столице установится "плачущая погода". Так как, в Москве ожидается слякоть с неба, слякоть под ногами и вообще повсюду будет слякоть", – заявил синоптик.

По словам Шувалова, ветер в столице не будет сильным. Температура воздуха ожидается на уровне от 0 до плюс 2 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 14 февраля в столичном регионе следует ожидать облачную погоду. Для Подмосковья будут характерны умеренные осадки, в том числе мокрый снег. На дорогах прогнозируют образование гололедицы.



Синоптики пообещали 2 градуса тепла в Москве 14 февраля

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