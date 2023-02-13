Синоптик рассказал о погоде в День всех влюбленных в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник, 14 февраля, станет самым теплым днем в столице на этой неделе. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Неделя у нас начинается с оттепели. Во вторник, 14 февраля, оттепель сохранится, днем будет 0...2, ночью ожидается -1...1 градус", – отметил синоптик.

В последующие дни давление будет постепенно повышаться, но не до рекордных значений, а температура – падать, рассказал Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Если у нас половину этого месяца погода была выше нормы и в понедельник-вторник, 13 и 14 февраля, в том числе, то в среду температура окажется около нормы. Дальше, в четверг, пятницу и субботу, она опустится чуть ниже нормы. Дневные температуры ожидаются в пределах -5...-7. Ночные будут достигать -9...-11 градусов.

По прогнозам синоптика, практически вся неделя ожидается пасмурной, только ближе к ее концу может выглянуть солнце.

"Когда давление немного поднимется, возможно, в пятницу-субботу солнце выйдет", – заключил Цыганков.

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