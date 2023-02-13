11:23Общество
Синоптик рассказал о погоде в День всех влюбленных в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вторник, 14 февраля, станет самым теплым днем в столице на этой неделе. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Неделя у нас начинается с оттепели. Во вторник, 14 февраля, оттепель сохранится, днем будет 0...2, ночью ожидается -1...1 градус", – отметил синоптик.
В последующие дни давление будет постепенно повышаться, но не до рекордных значений, а температура – падать, рассказал Цыганков.
По прогнозам синоптика, практически вся неделя ожидается пасмурной, только ближе к ее концу может выглянуть солнце.
"Когда давление немного поднимется, возможно, в пятницу-субботу солнце выйдет", – заключил Цыганков.
Ранее жителям Центральной России рассказали, какой в этом году прогнозируется весна. По словам ведущего специалиста центры погоды "Фобос" Евгения Тишковца, сезон может начаться не так рано, как хотелось бы. В частности, в марте ожидается возвращение холодов. При этом весенняя погода, вероятно, придет в Центральную Россию не раньше конца первой декады апреля.
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