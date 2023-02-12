Предупреждение об опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы. Об этом информирует российский Гидрометцентр.

Предупреждение распространяется и на область. Оно будет действовать до 21:00 вторника, 14 февраля.

Также в столице и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение актуально до 21:00 воскресенья, 12 февраля. Синоптики предупредили о сильном ветре, чьи порывы смогут достигать до 17 метров в секунду.

Метеорологи Гидрометцентра также спрогнозировали в воскресенье, 12 февраля, облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Местами ожидается метель.

Температура воздуха в Москве составит от -3...-5 градусов, в Подмосковье – от -3...-8 градусов.

Скорость северного ветра составит 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на показателе в 747 миллиметров ртутного столба.

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