Море волнуется: жители юга России поделились кадрами снежного шторма

Черноморское побережье попало в снежный шторм: ураган сносит деревья и рушит линии электропередачи. Основной удар пришелся на Анапу, Новороссийск и Геленджик. Местные жители поделились кадрами снежной бури, непривычной для юга России.



Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Сильный штормовой ветер в Новороссийске начался 6 февраля. Местные власти попросили жителей не покидать дома: непогода нарушила систему энергоснабжения, шторм повалил деревья и рекламные конструкции.

Позднее режим повышенной готовности ввели в Анапе, а в Геленджике и Новороссийске отменили занятия в школах. В некоторых населенных пунктах местные жители остались без тепла и света.

Региональный главк МЧС предупредил, что в ближайшие дни на юге России скорость ветра может достигать 34 метров в секунду. В отдельных районах – 38-ми, сообщили в ведомстве.

Некоторым жителям Кубани удалось запечатлеть стихию. Вот так, например, выглядит набережная Новороссийска.





Курортную Анапу завалило снегом. Припорошило даже бегемота, который украшает набережную города.





Пляжи Анапы превратились в белоснежные безлюдные пустыни.





Некоторые жители юга прогуляться в такую погоду не смогли – ветер буквально сбивал с ног. Не зря местные власти рекомендовали переждать непогоду дома.





Другим удалось пройтись по берегу, когда стихия чуть утихла.





При этом многие жители Краснодарского края даже рады непогоде. Ведь нечасто на юге России увидишь метель.





По словам жительницы Новороссийска, ощутив северный ветер, понимаешь всю мощь природы. Главное, любуясь стихией, быть осторожным.





Снегопад и морозы также затронули Крым.





По данным синоптиков центра "Фобос", до 9 февраля в Крыму и на Кубани будет идти снег, а температура даже в дневные часы установится на отметке ниже нуля. И только в пятницу в большинстве районов региона осадки прекратятся, воздух начнет понемногу прогреваться.