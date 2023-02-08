Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в предстоящие выходные.

"В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять уже влияние циклона, который проходит по северу Европейской России. В субботу погода облачная, временами небольшой снежок", – передает РИА Новости ее слова.

Ночная температура в городе будет колебаться от -5 до -7 градусов, в Подмосковье – от -3 до -8 градусов. Днем в столице будет 2–4 градуса мороза, по области – от -2 до -7 градусов.

В субботу, 11 февраля, будет дуть юго-западный ветер (5–10 метров в секунду).

Больше осадков ожидается в ночь на 12 февраля, предупредила Позднякова. Она отметила, что местами может выпасть 3–4 миллиметра снега. В воскресенье днем снегопад уменьшится, ожидается температура в диапазоне от -2 до -7 градусов. Ветер возьмет северо-западное направление, однако его скорость будет такой же, что и днем ранее.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и области вновь был продлен до 12:00 четверга, 9 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление придет в Москву в конце недели. Согласно прогнозам, в четверг, 9 февраля, температура воздуха в Москве поднимется до одного градуса тепла.

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 94%

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