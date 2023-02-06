Солнце в Москве в январе светило меньше суток

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В январе 2023 года солнце в Москве светило 21 час. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В нынешнем январе 25 дней солнца в Москве вообще не было, ни один солнечный луч не достигал поверхности земли. Общая продолжительность солнечного сияния составила 21 час за весь месяц", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

В январе москвичи могли наблюдать солнечный свет только 6 дней. 2 января солнце светило в городе 5 часов, 6 января – 4 часа, 7 и 8 января – по 3 часа, 9 января – около часа, 12 января – 5 часов.

Вильфанд добавил, что, согласно данным обсерватории МГУ, ультрафиолетовое излучение в январе в Москве было минимальным за всю историю наблюдений. Однако в зимнее время года воздействие ультрафиолетовых лучей не несет негативных последствий, а летом является опасным.

В период с 6 по 10 февраля в Москве прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха в городе может составить до нуля градусов. Ветер в столице в течение рабочей недели будет умеренным.



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