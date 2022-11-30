Россиянам рассказали, как компенсировать недостаток солнца зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В зимний период отсутствие солнечного света может стать причиной нарушения биоритмов, ухудшения настроения и апатии. В этом вопросе может помочь витамин D и свекла, сообщает Life.ru.

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рекомендовала проводить больше времени на воздухе, гулять, даже если погода достаточно пасмурная. По ее словам, 15 минут в день прогулки при дневном свете хватит, чтобы обеспечить клетки кислородом.

Также эксперт посоветовала при выявленном недостатке витамина D пропить курс пищевых добавок.

"Но солярий опасен для здоровья, поэтому зимой эндорфины мы можем получить другими способами – пробежкой, баней, закаливанием", – отметила Малышева.

Врач призвала больше двигаться и заниматься спортом в зимнее время. Это поможет выработке оксида азота, который необходим для здоровья сосудов и сердца. В пищу же, считает Малышева, следует добавить продукты, в состав которых входит много нитратов. В первую очередь это, конечно же, свекла.

Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко порекомендовала есть продукты с содержанием белков и жиров, чтобы согреться в сильные морозы. В рацион в обязательном порядке нужно добавить сало, считает врач.

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