Фото: Москва 24/Лидия Широнина

2022-й вошел в пятерку самых теплых годов в истории, об этом сообщается на официальном сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"Согласно всем данным, собранным ВМО, 2022 год стал восьмым годом подряд (2015–2022 года), когда годовые глобальные температуры были выше доиндустриального уровня (1850–1900 годов) по крайней мере на 1 градус", – отметили в публикации.

Согласно данным специалистов, 2022 год не смог стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, но является пятым или шестым в рейтинге наиболее теплых лет.

Кроме того, эксперты уточнили, что средняя температура воздуха на Земле за период с 2013 по 2022 год была примерно на 1,14 градуса выше доиндустриального уровня периода с 1850 по 1900 год.

Ранее сообщалось, что в 2022 году солнце светило в Москве 1 934 часа, что значительно превышает установленную норму. Самым солнечным в Москве был 1963 год. Тогда метеостанция МГУ зафиксировала 2 044 солнечных часа за год. При этом самым пасмурным остается 1980 год с 1 478 солнечными часами.



"Сортировочная": Глобальное потепление

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