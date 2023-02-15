Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Метеопредупреждение будет действовать до вечера субботы, 18 февраля.

"Период предупреждения – до 21:00 18 февраля. Гололедица на дорогах", – указали синоптики.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на предстоящих выходных столицу вновь накроет снегопад. Она отметила, что порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха в субботу, 18 февраля, будет на уровне минус 7 – минус 9 градусов, добавила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей и гостей Москвы в выходные дни ожидает значительное понижение атмосферного давления.

По словам синоптика, из-за этого поменяется погода. Так, в четверг и пятницу осадки не прогнозируются, однако в субботу будет низкая облачность и местами снег.

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