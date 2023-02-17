Владимир Кузьмин выступит в Москве 8 марта

Фото: pr-агентство InterMedia

Сольный концерт народного артиста России Владимира Кузьмина состоится в концертном зале "Мир" на Цветном бульваре 8 марта.

Программой "Лучшие песни и все хиты" певец поздравит зрительниц с Международным женским днем: Кузьмин подарит несколько редких песен, которые включает в программу только по особым случаям. Их названия он пока не разглашает, намереваясь сделать дамам и их спутникам сюрприз.

Помимо этого, на концерте Владимир Кузьмин готовится исполнить такие хиты, как "17 лет", "Еще вчера", "Симона", "Сказка моей жизни", "Семь морей" и другие.

Год назад артист также подарил зрителям концерт на 8 Марта. В программе были представлены лучшие песни всех периодов творчества музыканта.

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