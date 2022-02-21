Владимир Кузьмин выступит с праздничным концертом 8 марта в Москве

Фото: концертное агентство Live Division

Музыкант Владимир Кузьмин выступит с концертной программой "Пристань твоей надежды" 8 марта 2022 года в московском клубе "Известия Hall".

Специальная программа приурочена к Международному женскому дню. В праздничном концерте будут представлены лучшие песни всех периодов творчества музыканта.

"Для любителей поностальгировать музыкант припас пару архивных номеров, которые снабдит увлекательными историями их создания. Непременно продемонстрирует Владимир Кузьмин и дар мультиинструменталиста, а его музыканты представят некоторые знакомые песни в необычном звучании", – сообщают организаторы мероприятия.

Год назад Кузьмин также выступал с большой концертной программой в клубе "Известия Hall". В 2021 году музыкант устроил презентацию альбома "Мне одиноко, детка", а затем выпустил еще одну новую пластинку "Махагон".