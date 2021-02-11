Владимир Кузьмин выступит с большим весенним концертом в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Владимир Кузьмин сыграет большой весенний концерт в клубе "Известия Hall" 8 марта 2021 года. В Международный женский день артист готовит специальную программу, которая станет подарком для дам.

С лучшими хитами артиста зрителей ждет презентация нового альбома Владимира Кузьмина "Мне одиноко, детка". По словам Владимира Кузьмина, в новом альбоме он решил немного отойти от привычного звучания.

"Здесь мы можем услышать и лирику в блюз-роке, и задорные, ритмичные рок-н-роллы с ироничными текстами, и, конечно же, красивые, мелодичные песни о любви", – говорится в сообщении организатора мероприятия.

На предстоящем весеннем сольнике не обойдется и без главных хитов Кузьмина – "Семь морей", "Позвони мне среди ночи", "Эй, красотка!", "Сибирские морозы", – уже давно ставших классикой отечественной рок-музыки.