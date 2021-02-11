Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:27

Владимир Кузьмин выступит с большим весенним концертом в Москве

культура

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Владимир Кузьмин сыграет большой весенний концерт в клубе "Известия Hall" 8 марта 2021 года. В Международный женский день артист готовит специальную программу, которая станет подарком для дам.

С лучшими хитами артиста зрителей ждет презентация нового альбома Владимира Кузьмина "Мне одиноко, детка". По словам Владимира Кузьмина, в новом альбоме он решил немного отойти от привычного звучания.

"Здесь мы можем услышать и лирику в блюз-роке, и задорные, ритмичные рок-н-роллы с ироничными текстами, и, конечно же, красивые, мелодичные песни о любви", – говорится в сообщении организатора мероприятия.

На предстоящем весеннем сольнике не обойдется и без главных хитов Кузьмина – "Семь морей", "Позвони мне среди ночи", "Эй, красотка!", "Сибирские морозы", – уже давно ставших классикой отечественной рок-музыки.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать