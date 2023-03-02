Флорист назвал два способа сэкономить на цветах к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К Международному женскому дню магазины цветов начинают завышать цены. Однако существуют способы сэкономить на букетах. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

По его словам, сэкономить на цветах к празднику – трудная задача.

"Способа сэкономить тут только два. Первый – это заказать цветы к празднику заранее, в двадцатых числах февраля. Но, поскольку март уже начался, с этим вы опоздали. Если покупать сейчас, то будет дешевле, чем в праздник, но не сильно", – подчеркнул эксперт.

Флорист отметил, что также можно приобрести букет 9 марта, поскольку до праздника цветы будут только дорожать, а на следующий день магазины могут устроить распродажу.

В свою очередь, президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила, что в этом году средний чек на букеты увеличится на 20%.

"Разные позиции по-разному дорожают, но в этом году есть такая тенденция – в среднем где-то на 20%. Тюльпаны наши отечественные будут стоит в пределах 50–80 рублей, голландские тюльпаны разных видов – и пионовидные, и бахромчатые, интересные сорта – сейчас они будут больше 100 рублей", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Собеседница издания уточнила, что присутствуют перебои с поставками хризантем, так как в Голландии фермеры начали сокращать свои площади.

Ранее аналитики выяснили, что средняя стоимость букета цветов к 8 Марта составит в этом году около трех тысяч рублей. Если сравнивать с 2022 годом, цена поднимется на 10–12%.

Эксперты предупредили, что цветы традиционно дорожают в преддверии весеннего праздника.

В Подмосковье вырастили 15 млн цветов к 8 Марта

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