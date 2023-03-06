Синоптик рассказал о погоде в Москве и регионах на 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Международный женский день в Москве ожидается около 8 градусов мороза. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В Москве начало дня будет холодным, где-то восемь градусов мороза, а ближе к вечеру небо затянет облаками, пойдет снег, и температура повысится до минус двух и даже до нуля градусов", – отметил он.

По словам синоптика, в целом погода в России в день 8 Марта не обойдется без сюрпризов. Например, в Санкт-Петербурге температура воздуха утром опустится до -15 градусов, днем – до 7–8 градусов мороза.

При этом в более теплых регионах России – в Краснодаре и Сочи – в Международный женский день ожидается до +17 градусов.

"В Новосибирске, Кемерове и Барнауле придется укрывать подарочные букеты цветов от сильного снега и ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду", – сообщил эксперт.

В понедельник, 6 марта, в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха в Москве не поднимется выше нуля градусов, в Подмосковье – выше одного градуса мороза.

Порывы ветра местами могут достигать до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.



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