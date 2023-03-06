Москвичей ожидает облачная погода с небольшим снегом 6 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 6 марта, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах ожидается гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться от -2 до 0 градусов, в Подмосковье – от -4 до 1 градуса.

В Москве прогнозируется юго-западный и западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю в столичном регионе сохранится зимний характер погоды: ожидаются осадки, морозы до -10...-12 градусов ночью, а также малое количество солнечных часов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в столице достигла 41 сантиметра. По его словам, этот показатель выше нормы, которая для 5 марта составляет 35 сантиметров.

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