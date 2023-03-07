График работы медучреждений Москвы изменится 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медицинские учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, 8 марта будут работать по особому графику. Об этом информирует сайт столичного Депздрава.

"В связи с празднованием Международного женского дня медицинские организации департамента здравоохранения Москвы 8 марта перейдут на особый график", – говорится в сообщении.

Так, взрослые поликлиники, отделения помощи на дому и кабинеты ОРВИ будут работать с 09:00 до 16:00. Травматологические пункты смогут принять пациентов в часы работ учреждений либо в круглосуточном режиме, Центр телемедицины – в стандартном режиме.

Детские поликлиники будут работать на дому с 09:00 до 15:00, вызовы медики смогут принимать до 14:00. Кабинеты ОРВИ смогут принимать заболевших с 09:00 до 15:00, травматологические отделения – с 08:00 до 22:00.

Кроме того, пункты вакцинации против коронавируса будут работать с 09:00 до 16:00, в ГУМ – по стандартному расписанию – с 10:00 до 21:00.

Между тем стало известно, что отделения "Почты России" изменят свой график работы в связи с праздником Международного женского дня. 7 марта пункты будут закрыты на час раньше, 8 марта – выходной день. Время работы круглосуточных отделений не изменится.



Собянин сообщил, что 8 марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!