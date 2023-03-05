Движение на улице Станиславского краткосрочно перекроют вечером 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Движение автотранспорта на улице Станиславского и в Коммунистическом переулке в центре Москвы будет краткосрочно перекрываться вечером 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Отмечается, что речь идет об участке улицы Станиславского от дома 22, строение 1 до дома 15, а также об участке Коммунистического переулка от пересечения с улицей Станиславского до улицы Александра Солженицына.

"В период с 18:00 до 21:00 будут вводиться краткосрочные перекрытия (не более 5 минут). Просим заранее планировать маршрут с учетом ограничений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном, Северном и Северо-Западном округах столицы будет временно ограничено движение транспорта. Так, с 2 марта по 31 мая будет закрыта одна полоса на участке Головинского шоссе, в районе дома № 14, из-за реконструкции инженерных сетей.

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