Схема движения изменится в нескольких районах Москвы из-за строительных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На некоторых улицах в Центральном, Северном и Северо-Западном округах столицы будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, с 2 марта по 31 мая будет закрыта одна полоса на участке Головинского шоссе, в районе дома № 14, из-за реконструкции инженерных сетей.

Кроме того, с 2 марта по 1 декабря будет ограничено движение из-за строительных работ на участке Бригадирского переулка от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Также будет ограничен проезд по Техническому переулку от 2-й Бауманской улицы до Лефортовской набережной.

Помимо этого, строительные работы будут идти на двух участках в районе Инженерной улицы: в районе пересечения с Путевым проездом и от него до дома № 15 по улице Инженерной. Здесь будут закрыты две полосы с 1 марта до 30 октября.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и быть внимательными на дорогах.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. Теперь водителю необходимо обращать внимание на дорожные знаки, которые установлены перед перекрестком.

По ним автомобилист сможет понять, по главной или по второстепенной дороге он двигается. Соответственно, приоритет проезда на перекрестке отдается тем, кто едет по главной дороге. В случае пересечения равнозначных дорог приоритет получают автомобили, которые уже движутся по кругу.

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