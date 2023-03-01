В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением с 1 марта

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В России 1 марта вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, теперь при проезде перекрестков с круговым движением водителю необходимо обращать внимание на дорожные знаки, которые установлены перед перекрестком. По ним автомобилист сможет понять, по главной или по второстепенной дороге он двигается. Соответственно, приоритет проезда на перекрестке отдается тем, кто едет по главной дороге.

В случае пересечения равнозначных дорог приоритет получают автомобили, которые уже движутся по кругу.

Ранее россиянам уже рассказывали о новых ПДД и других изменениях, которые вступят в силу с марта 2023 года. К примеру, новые правила появились для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники.

Теперь они будут внесены в ПДД как транспортные средства, ездить на них разрешат со скоростью не более 25 километров в час. Кроме того, устройства не могут быть тяжелее 35 килограммов.

Россиянам рассказали о новых законах и правилах с 1 марта

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