Компенсационный маршрут автобусов запущен от станции "Парк культуры" до "Университета"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Мосгортранс" предоставил автобусы для компенсационного маршрута КМ для проезда от станции метро "Парк культуры" до станции "Университет". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Мосгортранс" выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро "Парк культуры" до метро "Университет" с остановками у станций метро по пути: "Фрунзенская", "Спортивная", – указали в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что для проезда можно воспользоваться другими существующими автобусами. Так, маршрут между станциями "Парк культуры" и "Университет" дублирует автобус 138.

До "Фрунзенской" можно доехать либо на автобусе 138, либо на автобусе м5 от станций "Кропоткинская" и "Парк культуры" или от станции МЦК Лужники. На автобусах м5 и м6 от "Кропоткинской" или через МЦК Лужники можно доехать до станции "Спортивная", которая временно закрыта для пассажиров.

До станции метро "Воробьевы горы" можно доехать на электробусе 297 от "Ленинского проспекта" и "Киевской" по улице Косыгина. Также доступен проезд в автобусе 379 от "Парка культуры".

До станции "Университет" следуют трамваи 14, 39 от метро "Ленинский проспект" и МЦК Площадь Гагарина. От "Октябрьской" и "Шаболовской" доступны трамваи 14 и 26, а от "Тульской" можно доехать на трамвае 39.

Кроме того, проезд до станции метро "Университет" возможен от станции "Профсоюзная" на автобусах м19, е29, 67 и 130, а от метро "Ломоносовский проспект" – на автобусах м19, е29, т34, 67, 103, 130, 260, 266, 470 и 845.

Ранее стало известно о временной остановке движения поездов на юго-западе Сокольнической линии метро – на участке от "Парка культуры" до "Университета". Позже стало известно, что на станции "Спортивная" произошло задымление.

В Главном управлении МЧС по Москве уже сообщили, что пожар в поезде ликвидирован, пассажиров эвакуировали. О пострадавших не сообщалось.

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