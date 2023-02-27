МЧС сообщило о ликвидации возгорания в вагоне поезда на "Спортивной" Сокольнической линии

Фото: Москва 24

Возгорание, произошедшее в одном из вагонов поезда на станции "Спортивная" Сокольнической линии метро, ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

"В 21:05 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь возгорания составила один квадратный метр.

В настоящее время дым рассеивается, пассажиры были эвакуированы сотрудниками метрополитена. Число эвакуированных уточняется.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее стало известно, что по техническим причинам нет движения поездов от станции "Парк культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии метро.

Позже в Дептрансе сообщили, что станция "Спортивная" временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие из центра, проезжают платформу без остановки. Такие ограничения связаны с возгоранием, возникшим из-за проблем с электродвигателем.



Видео: Москва 24

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