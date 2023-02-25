Транспортный пассажиропоток в Москве вырос на 580 тыс человек в сутки – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В прошлом году Москва в полном объеме выполнила задачи государственной программы "Развитие транспортной системы", по его итогам ежедневный пассажиропоток городского транспорта вырос на 580 тысяч человек. Об этом и других итогах работы столичного транспорта за 2022 год в интервью Москве 24 рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, сегодня Москва занимает первое место среди всех европейских столиц по количеству новых пассажиров в городском транспорте и восстановлению пассажиропотока после пандемии COVID-19.

"В Москве количество пассажиров на всех видах городского транспорта увеличилось почти на 580 тысяч пассажиров в сутки. Эта цифра – 15 миллионов 660 тысяч. Что это за цифра? Это количество пассажиров на всех видах транспорта, конечно, в первую очередь это Московский метрополитен", – заявил Ликсутов.

Он отметил, что такое стремительное и устойчивое восстановление пассажиропотока свидетельствует о здоровом состоянии экономики столицы. Ликсутов пояснил, что люди передвигаются, если в городе есть работа, торговля и прочая экономическая активность.

"Это говорит о том, что город находится в очень хорошем состоянии и, если смотреть другие города Европы, Москва здесь – безусловный лидер по восстановлению экономической активности", – сказал он.

Ликсутов добавил, что жители Москвы и Подмосковья стали реже пользоваться личными автомобилями. По его словам, эта тенденция сохраняется с 2010 года.

"Москвичи и жители Московской области покупают автомобили, но пользуются ими, если брать динамику с 2010 по 2022 год включительно, почти на 30% меньше", – уточнил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги работы транспорта в 2022 и рассказал о планах развития в 2023 году в Москве. По его словам, популярность городского транспорта в 2022 году возродилась. Доля поездок, совершенная пассажирами на городском транспорте увеличилась на 2 процентных пункта. Москвичи больше пользуются метро, МЦД, трамваями и электробусами для ежедневных городских поездок.

Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году

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