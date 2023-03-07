Женщины смогут получить скидку 50% на проезд по Московской канатной дороге 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спортивный комплекс "Воробьевы горы" объявил о проведении акций в честь празднования 8 Марта. В этот день женщинам предоставят скидку 50% на проезд по Московской канатной дороге.

"Спортивно-туристический комплекс "Воробьевы горы" в Международный женский день дарит скидки для прекрасных дам. Скидка 50% на покупку билета на Московскую канатную дорогу для желающих осуществить воздушную прогулку с видами на столицу", – рассказали в пресс-службе комплекса.

Кроме того, для женщин также будет действовать скидка 50% на ски-пассы для свободного катания на горных лыжах или сноуборде.

Горнолыжный комплекс напоминает, что 8 марта работа будет осуществляться по графику выходного дня.

В Москве по случаю Международного женского дня подготовили свыше 400 праздничных мероприятий. С 6 по 9 марта они должны пройти более чем на 70 городских площадках.

В среду, 8 марта, состоится традиционная акция "Вам, любимые", в рамках которой волонтеры подарят москвичкам более 150 тысяч цветов. Активисты с тюльпанами будут поздравлять женщин в Парке Горького, на ВДНХ, на Никольской улице и в других популярных столичных местах.



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