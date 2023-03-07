Более 58 тыс сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на 8 Марта

Фото: МЧС России

Более 58 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на 8 Марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"С 7 по 9 марта силы и средства МЧС России переводятся в режим повышенной готовности", – отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время организации и проведения более 4 тысяч праздничных мероприятий в более чем 3,9 тысячи объектах на территории России будет обеспечена безопасность граждан. На праздничных мероприятиях задействуют группировки в составе более 9,8 тысячи специалистов и более 2,3 тысячи единиц техники.

Представитель ведомства подчеркнул, что всего в режим повышенной готовности переведут более 58 тысяч человек личного состава и 12 тысяч единиц техники.

Сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность населения, контролировать устойчивость систем жизнеобеспечения, кроме того, специалисты будут реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось, что на Рижском рынке торговля букетами едва не закончилась массовой дракой. Разнимать конфликтующих пришлось местной охране. Перед 8 Марта москвичи буквально штурмуют цветочные базы.



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