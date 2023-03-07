Юрист рассказал, кто не будет отдыхать 8 Марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россияне со сменным графиком, а также сотрудники непрерывного производства и экстренных служб будут работать 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

Ранее в Роструде напомнили россиянам о четырехдневной рабочей неделе в связи с 8 Марта. В этом году праздник выпадает на среду. Таким образом, граждане будут отдыхать только один день. Перенос выходных не предусмотрен, уточнили в ведомстве.

Для некоторых категорий сотрудников 8 Марта будет рабочим днем, напомнил Воробьев.





Василий Воробьев юрист Если в организации предусмотрен не стандартный график по пятидневке, а два через два либо посменно, то в данной ситуации сам факт наличия выходного дня ни на что не влияет. Человек в любом случае выходит, если его смена выпадает на праздничный день.

Также в праздничный день работают сотрудники непрерывного производства и экстренных служб, добавил эксперт.

"Экстренных служб выходные и праздничные дни никак не касаются. Более того, зачастую в выходные и праздничные дни они работают более интенсивно, так как люди отдыхают, празднуют и количество несчастных случаев либо преступлений на почве состояния алкогольного опьянения может увеличиться", – подчеркнул юрист.

Ранее стало известно, что силы и средства МЧС РФ переводятся с 7 по 9 марта в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что речь идет о более чем 58 тысячах специалистов и 12 тысячах единиц техники. Спасатели будут обеспечивать безопасность россиян и реагировать на возможные происшествия.



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